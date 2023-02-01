تحذير لأوكرانيا.. حرب نووية تلوح بالأفق

حذر رئيس المجلس الاجتماعي في القرم، ألكسندر فورمانشوك، من إن الحرب النووية ستندلع “على الفور” في حالة بُذلت أي محاولات لإعادة شبه جزيرة القرم للسيطرة الأوكرانية.

وقال فورمانشوك، في مقابلة مع وكالة “نوفوستي”: “أي محاولة للاستيلاء على شبه جزيرة القرم وإعادتها إلى أوكرانيا. ستتصاعد على الفور إلى صراع نووي عالمي، ولن تغفر روسيا ذلك”.

وجاءت تصريحات فورمانشوك ردا على ما قاله مدير وكالة المخابرات المركزية السابق، ديفيد بتريوس.

وتحدث بتريوس، حول احتمال استعادة شبه جزيرة التي ضمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2014.

وقال فورمانشوك إن السيناريوهات التي أوضحها مدير وكالة المخابرات المركزية السابق “تنطوي على الانتحار”.

وأضاف أنه يتعين على واشنطن وكييف تذكر رد فعل روسيا على هجوم أكتوبر 2022 على جسر مضيق كيرتش الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.

مضيفا: “بعد ذلك الهجوم، بدأت ضربات عالية الدقة على مرافق البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا. شبه جزيرة القرم هي أرض روسيا التي لا يمكن المساس بها. إذا حاولوا إعادتها إلى أوكرانيا، فستكون الولايات المتحدة مسؤولة عن إطلاق العنان لصراع عسكري نووي حراري”.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن التصريحات الأوكرانية المتكررة بشأن استعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو إلى أراضيها عام 2014 “ترويج للوهم”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا. في مؤتمر صحفي بالعاصمة موسكو: “كييف تروج أفكارا واهمة عن عزمها على استعادة القرم”.