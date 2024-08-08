تحذير من تسونامي في 5 مقاطعات يابانية

وقع زلزال في محافظة ميازاكي بقوة 6 درجات على مقياس الزلازل. وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من حدوث تسونامي. لسواحل محافظات ميازاكي وكوتشي وأويتا وكاجوشيما وإهيمي.

وقد لوحظ حدوث تسونامي يبلغ ارتفاعه 50 سم في مدينة ميازاكي قبل الساعة 5:30 مساءً بقليل. وفي حالة صدور تحذير من حدوث تسونامي، يرجى الابتعاد عن الساحل وبالقرب من مصب الأنهار.

وتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي. حيث وصل تسونامي بارتفاع 50 سم إلى ميناء ميازاكي في مدينة ميازاكي الساعة 5:14 مساءً بتوقيت اليابان، العاشرة والربع بتوقيت الجزائر.

بالإضافة إلى ذلك، وصل تسونامي يبلغ ارتفاعه 40 سم إلى أبوراتسو، مدينة نيتشينان، محافظة ميازاكي الساعة 5:23 مساءً.

ووصل تسونامي بارتفاع 30 سم إلى مدينة توساشيميزو بمحافظة كوتشي الساعة 5:46 مساء بتوقيت اليابان. ميناء شيبوشي بمحافظة كاجوشيما الساعة 5:25 مساءً، مدينة مينامي-أوسومي بمحافظة كاجوشيما الساعة 5:48 مساءً. وعلى الساعة 6:23 مساءً، 20 سم وقد لوحظت في تانيغاشيما وكومانو في محافظة كاجوشيما.

وتم رصد 10 سنتيمترات في ميناء هوسوشيما في مدينة هيوجا بمحافظة ميازاكي الساعة 5:13 مساءً. وفي الساعة 5:42 مساءً في مدينة موروتو بمحافظة كوتشي.

ودعت السلطات اليابانيةالقاطنين في منطقة صدر فيها تحذير من تسونامي. إلى الابتعاد عن السواحل ومصبات الأنهار وعدم الاقتراب منها. ويمكن لموجات التسونامي أن ترتفع عدة مرات ويمكن أن ترتفع فجأة.

كما أشارت أن تسونامي يجرف تسونامي الأشخاص والأشياء بقوة كبيرة. كما دعت إلى التوقف عن العمل على الساحل أو تحت الماء والابتعاد عن الساحل أو بالقرب من مصب النهر.