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تحذير من خطورة المتحور الجديد لفيروس كورونا

بقلم نادية بن طاهر
تحذير من خطورة المتحور الجديد لفيروس كورونا
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توصل علماء يابانيون إلى أن المتغير الجديد لفيروس كورونا SARS-CoV-2 XBB.1.5 شديد العدوى.

وحسب مجلة The Lancet Infectious Diseases، فالمتغير SARS-CoV-2 XBB.1.5 الذي اكتشف في أكتوبر عام 2022 في النصف الغربي من الكرة الأرضية، بالإضافة إلى سرعة انتشاره معدٍ جدا.

كما أن هذا المتحور، له طفرة جديدة في بروتين S ما يسهل ارتباطه بالمستقبل الخلوي (ACE2). ما يسمح له بالتوغل في الخلايا البشرية.

وقد لا يظهر المرضى الذين أصيبوا بعدوى BA.2 / BA.5 سابقا مناعة قوية ضد XBB.1.5، ما يزيد من احتمال إصابتهم بالمرض ثانية.

ويعتقد العلماء اليابانيون أن SARS-CoV-2 XBB.1.5 يمكن أن يصبح تهديدا خطيرا للصحة في نصف الكرة الأرضية الشرقي أيضا.

ودعا العلماء، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية سريعة للحد من انتشار هذا المتغير.

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