تحذير من متحور “مُتوحش” لكورونا قادم في الطريق

حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي من “متحور متوحش” لفيروس كورونا، متوقعا أن يبدأ في الانتشار مستقبلا، بسرعة مخيفة.

ونقل موقع “سكاي نيوز العربية”، عن الخبير في حديثه مع محطة “أم أس إن بي سي”، أن المتحور الجديد قد يجعل متحور “دلتا” يبدو ضعيفا بالمقارنة.

وأوضح فاوتشي: “مع زيادة انتشار فيروس كورونا في المجتمع، سنحصل على ما يكفي من الطفرات الجديدة لتكوين متحور مختلف تماما عن تلك المتحورات التي نراها الآن”.

وشدد الخبير على أهمية التطعيم، موضحا أن لقاحات “كوفيد-19” ستساعد في وقف انتشار المتحور الجديد والقضاء على المتغيرات الخطرة المحتملة.

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