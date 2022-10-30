تحرش بخطيبة غريمه.. الحبس لعشريني في العاصمة

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد بإدانة المتهم الموقوف “ي.ايهاب” بـ 8 أشهر حبسا نافذا. عن جناية الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض. بعد تكييف الوقائع التي كان متابع بها على أساس جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. راح ضحيتها ابن الحي اثر مشاجرة نشبت لتعرض خطيبة المتهم الى التحرش على مستوى الطريق العام بمدينة الدار البيضاء شرق العاصمة.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة فإن الوقائع تعود إلى تاريخ 16 فيفري 2020 على مستوى مدينة الدار البيضاء، أين تعرضت فتاة الى مضايقات من طرف الضحية في قضية الحال الذي كان على متن دراجة نارية برفقة شخصين آخرين، ولأن الفتاة كانت على مرقبة من الحي الذي يزاول فيه خطيبها عمله، شاهد الوقائع فكانت ردة فعله عنيفة، بحيث توجه الى الضحية وهو يشهر في وجهه مقص كان يخفيه في حقيبته الظهرية، وقام بتوجيه طعنات قاتلة من الخلف، على مستوى الاذن، وعدة طعنات بمناطق مختلفة من الجسم، كلفته عجزا طبيا لمدة 60 يوما، بعد مكوثه في العناية المركزة ليومين كاملين.

المتهم وخلال مواجهته بالوقائع اعترف بواقعة اعتدائه على الضحية، بدافع الدفاع عن خطيبته نافيا نيته في،قتله أو الحاق الضرر به.

الى ذلك النيابة العامة أكد أن المتهم ” توفيق” عقد العزم على قتل الضحية، غير أن القدر منع ذلك، والدليل الاصابات البليغة. التي تعرض لها والتي كلفته الرقود في العناية المركزة. ولولا نجاح الفريق الطبي في انقاذه لكان اليوم في عداد الموتى. مشددا على أن الوقائع التي ارتكبها المتهم خطيرة للغاية، لاستحضاره سلاخ أبيض وتوجيه عدة طعنات في جسم الضحية. بغرض ازهاق روحه ثأرا لخطيبته، ملتمسا تسليط السجن المؤبد في حقه.