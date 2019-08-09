تحركات سعودية لوقف هبوط أسعار النفط

قالت وكالة بلوممبرغ، بإن السعودية تجري اتصالات مع الدول المنتجة للنفط للعمل على وقف انخفاض أسعار النفط الذي بلغ مستويات مقلقة.

ونقلت بلومبرغ عن مسؤول سعودي بأن الرياض لن تترك الأسعار تنخفض أكثر، دون الكشف عن الإجراءات التي تناقش.

وتعرف أسعار النفط تراجعا على خلفية تفاقم الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

حيث سجلت أسعار النفط أدنى مستوى لها منذ 7 أشهر، لتصل لحدود 55 دولارا للبرميل.

و من المنتظر أن يتمخّض اجتماع منتجي النفط في أبو ظبي سبتمبر المقبل عن إجراءات لدعم الأسعار