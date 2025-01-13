تحسباً لشهر رمضان.. أوامر للحكومة بالحذر واليقظة إزاء محاولات المساس بالوفرة في الأسواق

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بالتحلي بالحذر واليقظة إزاء محاولات المساس بنظام الوفرة في الأسواق.

يأتي هذا خلال اجتماع لمجلس الوزراء، انعقد اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تناول عرضاً وزارياً مشتركاً حول التدابير والترتيبات تحسبا لشهر رمضان الفضيل.

وفي هذا الصدد، شدّد الرئيس تبون على ضرورة التحلي بالحذر واليقظة إزاء محاولات المساس بنظام الوفرة في الأسواق.

كما أسدى الرئيس تعليمات بتحيين وتكثيف أنظمة الرقابة، مع مواصلة مكافحة المضاربة بتسليط أقصى العقوبات القانونية ضد كل محاولات ممارستها.