تحسبا لتساقط كثيف للثلوج.. الحماية المدنية تقدم إرشادات لمستعملي الطريق

قدمت الحماية المدنية نصائح وإرشادات لمستعملي الطريق المتعلقة بالسياقة في حالة تساقط الثلوج.

وقالت الحماية المدنية “قبل الإنطلاق قم بتجهيز السيارة، وقم بتنظيف الزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية والمصابيح الأمامية. ومصابيح الفرامل الخلفية وكذا بجب تنظيف الثلوج عن لوحة الترقيم”.

وأضافت “قم بتشغيل مانع الصقيع الأمامي والخلفي للحفاظ على رؤية واضحة. شغل تكييف الهواء واضبطه على خيار الهواء النقي، لمنع تكثّف البخار على النوفذ الداخلية. قم بتشغيل المصابيح الأمامية طوال وقت السياقة. تأكد من سلامة شفرات ماسح الزجاج الأمامي وكذا الخلفي وقم بإستبدالها إذا تطلب الأمر”.

وشددت على ضرورة فحص نظام التبريد. والتأكد من أن مستويات السوائل في المبرد مناسبة. بالإضافة إلى استخدام المبرد المناسب في سيارتك. إعدل السرعة وسق ببطء عندما تغطى الطرق بالثلوج أو الجليد.

وأضافت “حافظ على مسافة الآمان بينك وبين السيارات التي أمامك. يجب ترك على الأقل مسافة 2 سيارتين أو 3 سيارات بين المركبتين. تجنب الدوران و الانعطافات المفاجئة عند السياقة. تحقق من ضغط الإطارات ومن فعاليتها. لوازم وعتاد يجب أن يكون على متن السيارة، في حالة غلق الطريق بسبب تراكم الثلوج. ماسحة أو مكشطة جليد. دلو من مضاد التجمد. بطانية صوفية. قبعة، قفازات، حذاء طويل. سلاسل ثلج، ان كنت تحسن إستعمالها. مصباح يدوي. بعض الطعام محفوظ، وأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، علبة الإسعافات الأولية. سترة مضيئة، مثلثات التحذير.