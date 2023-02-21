تحسبا لرمضان.. إستيراد 10 آلاف رأس من العجول الحية وتوفير 3500 رأس غنم

كشف أحمد مقراني مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة و ترقية الصادرات. بأن السلطات العمومية قررت إستيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المبردة من بعض الدول من أميركا اللاتينية و الهند والسودان مع اوائل شهر مارس الداخل. لتدعيم السوق الوطنية خلال شهر رمضان.

وقال مقراني خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، إن برنامج الإستيراد من اللحوم الحمراء سيأتي لتدعيم الإنتاج الوطني المحلي والمقدر حاليا بأكثر من 50.400 طن. بهدف التحكم في الارتفاع المحسوس في الاسعار .

كما أضاف ضيف الاذاعة بأن اجراءات اضافية ستتخذ من أجل استيراد 10 آلاف راس من العجول الحية الموجهة للذبح. أي ما يعادل اكثر من 3500 طن من اللحوم الحمراء. بالإضافة الى توجه الديوان الوطني لتغذية الانعام لتزويد السوق ب 3500 راس من الاغنام مخصصة للذبح في شهر رمضان .

وقال مقراني إن السلطات العمومية إتخذت إجراءات عدة من أجل ضمان وفرة اللحوم البيضاء. و تتمثل أولا في طرح أكثر من 41 الف طن من لحوم الدجاج. وقد بادر الديوان الوطني لتغذية الأنعام ببرمجة حوالي 04 ألاف طن من اللحوم البيضاء. حيث شرع منذ يومين في طرح هذه اللحوم في الأسواق بسعر 350 دينا ر للكلغ الواحد.

وأكد مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة و ترقية الصادرات بأن المواد الاساسية ذات الاستهلاك الواسع ستكون متوفرة خلال شهر رمضان. مضيفا بان التحضير لهذه العملية بدأ منذ اربعة اشهر .

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