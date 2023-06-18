تحسبا لعيد الأضحى.. تغيير برنامج الرحلات البحرية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أن تعديلا قد طرأ على برنامج رحلاتها. بغرض جلب أكبر عدد ممكن من الوافدين من جاليتنا المقيمة بإسبانيا تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

كما أشارت، مؤسسة النقل البحري، إلى أن الرحلات تخص كل من اليكانتي-وهران-اليكانتي المبرمجتين سابقا بتاريخ 26 و27 جوان. أين تمت جدولتهما ليوم 26 جوان على متن “باجي مختار 3” على الساعة 19:00 مساءا باتجاه الجزائر العاصمة. وكذا رحلتي وهران والجزائر باتجاه اليكانتي يومي 25 جوان و26 جوان قد برمجتا يوم 25 جوان. على متن “باجي مختار 3” على الساعة 23:00 مساءا انطلاقا من ميناء الجزائر العاصمة.

في حين، ذكرت المؤسسة ذاتها، أن كل الرحلات المبرمجة سابقا انطلاقا من ميناء وهران باتجاه ميناء أليكانتي قد أصبحت تجرى انطلاقا من ميناء الجزائر باتجاه ميناء اليكانتي. فعلى السادة للمسافرين اخذ هذا التغيير بعين الاعتبار.