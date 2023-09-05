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الرياضة

تحسبا للالتحاق بتربص الخضر.. محرز يصل قسنطينة عبر طائرة خاصة

بقلم محمد.ل
تحسبا للالتحاق بتربص الخضر.. محرز يصل قسنطينة عبر طائرة خاصة
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حط ظهر اليوم الثلاثاء، الدولي الجزائري، ونجم نادي الهلال السعودي، رياض محرز، بمدينة قسنطينة تحسبا للالتحاق بتربص الخضر، الخاص بشهر سبتمبر الجاري.

ووصل محرز، إلى مطار محمد بوضياف، عبر طائرة خاصة، قادما من العاصمة الانجليزية لندن.

وكان لاعب مانشستر سيتي الانجليزي السابق، قد ضيع انطلاقة تربص الخضر أمس الاثنين، بعد تلقيه ترخيصا من الطاقم الفني للمنتخب بقيادة بلماضي، من أجل عقد قرانه الذي تم أمس.

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