تحسبا لمواجهة السياربي.. وفد صن داونز يحل بالجزائر

حل صبيحة اليوم الخميس، وفد فريق مالمودي صن داونز الجنوب الإفريقي، بأرض الوطن، تحسبا لمواجهة شباب بلوزداد في ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

ونشر حساب نادي صن داونز، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك، تفاصيل رحلته إلى الجزائر، التي دامت أكثر من 24 ساعة.

حيت أقلعت بعثة مالمودي من جنوب إفريقيا، أمس الأربعاء، على الساعة 17.00 مساءً، لتحل بالأراضي المصرية اليوم الخميس على الساعة 6.00 صباحا.

ولتصل بعثة الفريق الجنوب الإفريقي صن داونز، على الساعة 12.10 بمطار هواري بومدين.