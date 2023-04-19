موكوينا (مدرب صن داونز): “تقبلنا وقوعنا في مواجهة بلوزداد بكل تواضع”

أطلق رولاني موكوينا، مدرب نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، منافس شباب بلوزداد في ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، تصريحات مثيرة في حق بطل الجزائر.

ويستقبل الشباب ممثل الكرة الجنوب إفريقية، ضمن ذهاب ربع نهائي “الشامبينز ليغ” يوم السبت القادم، بداية من الساعة الـ 20:00، بملعب “نيلسون مانديلا“.

وأكد موكوينا، في تصريحات خص بها مجلة نادي صن داونز، قائلا: “تقبلنا وقوعنا أمام شباب بلوزداد بكل تواضع.. لكن أيضا مع بتفهم بأن الأمور ستكون صعبة”.

وواصل مدرب صن داونز استفزاز الشباب. قائلا: “بلوزداد فريق جيد للغاية، رغم أنه أنهى المنافسة ثانيا في مجموعته بـ 10 نقاط”.

كما أضاف موكوينا: “لقد بصموا على مشوار جيد في الشامبينز ليغ وأيضا في البطولة الجزائرية. أين يحتلون المركز الأول”.

وختم المدرب الشاب، البالغ من العمر 36 عاما: “إنه فريق مثير للاهتمام بتشكيلة وبنية تكتيكية مبهرة ولاعبين جيدين، ويلعب بـ 4-3-3 و4-2-2”