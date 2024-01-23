تحسبا لموسم الاصطياف.. فتح 3 خطوط جديدة وكراء 6 طائرات

كشف المدير العام للجوية الجزائرية ياسين بن سليمان، أن المؤسسة تعمل على فتح خطوط جديدة وتوسيع شبكاتها عبر العالم.

وقال بن سليمان خلال استماعه من قبل لجنة الشؤون الخارجية و التعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني. أن السنة الفارطة تم فتح 4 خطوط جديدة على غرار جوهانسبورغ وأديس بابا ودوالا.

واكد أنه سيتم هذه السنة فتح 3 خطوط تحسبا لموسم الاصطياف ويتعلق الامر بكل من رحلة نحو أبوجا وأنجامينا وكذا نحو ليبروفيل. مشيرا إلى أن هنالك خطين قيد الدراسة ويتعلق الامر لرحلة نحو لندن و نيويورك في أمريكا.

وأوضح في سياق ذي صلة، أنه ولتحقيق التطورات فإن الأسطول الحالي لا يلبي كل الطلب، أين سيتم كراء طائرات لفترة محددة. من خلال كراء 3 طائرات من الحجم الكبير بسعة 250 و300 راكب حيث تم التوقيع على الاتفاقية في في انتظار كراء 3 طائرات أخرى بسعة 150 و180 مقعد.

وأشار ذات المتحدث، ان الجوية الجزائرية وفرت 9 ملايين و995 ألف مقعد السنة الفارطة. وبلغ عدد الركاب 7 ملايين و252 ألف راكب. مؤكدا أن عدد الركاب تجاوز الهدف المسطر للمؤسسة.

وأوضح بن ياسين، أنه تم تدعيم الشبكة الفرنسية ب 25 رحلة أسبوعيا مقارنة بسنة 2019. و103 رحلة إضافية بين شهر اوت و7 سبتمبر نظرا الطلب الكبير للجالية.