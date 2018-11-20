تحسن شامل في الطقس بداية من مساء اليوم

ستعرف الولايات الشمالية للوطن عودة الإستقرار من جديد بعد الإضطراب الجوي السريع الذي خص الولايات الغربية والوسطى أمس.

وحسب مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، فإن الأجواء المرتقبة للأيام المقبلة ستكون من مغشاة إلى صافية جزئيا.

مع ضباب محلي مرتقب خلال الصبيحة بالمدن الشمالية، كما تبقى الأجواء من صافية إلى مغشاة بالمدن الغربية.

مضيفة أن الأجواء ستكون من مغشاة الى صافية باقصى الجنوب نحو الهقار والتاسيلي وصافية بباقي المناطق الجنوبية.

أما درجات الحرارة فتتراوح من 16 إلى 23 درجة بالسواحل، ومن 14 إلى 24 درجة بالمناطق الداخلية، ومن 20 إلى 35 بالجنوب.