تحسين مؤشرات الخدمة العمومية من خلال تشخيص عرائض المواطنين

أكد وسيط الجمهورية، مجيد عمور، أن وساطة الجمهورية “تعمل على تحسين مؤشرات الخدمة العمومية. من خلال تشخيص عميق للعرائض المقدمة من طرف المواطنين”.

وفي كلمته خلال الملتقى الجهوي الثاني الموسوم ب “المواطن في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية و الشفافية أساس جودة الخدمة العمومية”. المنظم بالنادي الجهوي للجيش، بحضور رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي. أبرز وسيط الجمهورية ضرورة “تشخيص أسباب العرائض. المودعة من طرف المواطنين وتلك المطروحة أيضا في سجلات الشكاوى. من أجل ضمان تكفل أفضل بانشغالات المواطنين ومن ثمة تطوير الإدارة وتحسين الخدمة العمومية”.

واعتبر أن آليات التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بتحسين الخدمة المقدمة للمواطن “لم تعد تشكل خيارا، بل ضرورة من شأنها أن تساهم في تعزيز العلاقة بين الإدارة والمواطن وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من أجل تنمية مستدامة وجزائر مزدهرة”.

وبعد أن أفاد بأن عامل “الشفافية” يشكل “قيمة مضافة” ضمن الجهود المبذولة من طرف الدولة في خدمة المواطن، دعا وسيط الجمهورية إلى إرساء آليات التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين وجعل الخدمات المقدمة تتماشى مع احتياجات المواطن.

وأبرز بأن “الأمر يتعلق اليوم أكثر من أي وقت مضى باعتماد مقاربة من شأنها تكريس الأخلاقيات المهنية في الإدارات والمؤسسات العمومية وفق آليات فعالة تلزم الموظف باحترام وتأدية واجباته المهنية وأيضا ترسيخ ثقافة خدمة المواطن وتلبية احتياجاته وتطلعاته” مما سيمكن الإدارة ـ حسب ذات المتحدث ـ من الانخراط بصفة كاملة وفعالة في مقاربة التطوير المستمر من أجل تحسين الممارسات.