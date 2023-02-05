تحسّن تموقع الجزائر في جدول تنافسية الإقتصادات العربية

أكّد صندوق النقد العربي، أن تطور مستويات تنافسية الاقتصادات العربية خلال الفترة 2018- 2021، شهدت تحسنا في ست دول خلال هذه الفترة من بينها الجزائر. فيما حافظت خمسة دول عربية أخرى على وضعيتها التنافسية مقارنة بالفترة السابقة 2017-2020.

وفقا لأحدث تقرير للصندوق حول “تنافسية الاقتصادات العربية” فقد حافظت الإمارات العربية المتحدة على مركزها الأول في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية. تلتها قطر، السعودية، الكويت، وعمان، فيما تحسنت دول أخرى موقعها في الجدول على غرار الجزائر وليبيا والأردن.

ويتكون المؤشر العام لتنافسية الإقتصادات العربية الذي يصدره صندوق النقد العربي من مؤشرين رئيسين. هما مؤشر الإقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الإستثمار.

كما يعكس مؤشر الإقتصاد الكلي، مدى قدرة الحكومات على تحقيق أسس الإستقرار الإقتصادي الداعمة للإنتاجية والتنافسية. فيما يعكس مؤشر بيئة وجاذبية الإستثمار السياسات المختلفة التي يتم تبنيها لتحسين مناخ الأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وينقسم مؤشر الاقتصاد الكلي إلى أربع دعامات تضم 18 مؤشرا كميا ترتبط بالقطاع الحقيقي والقطاع النقدي والمصرفي. وقطاع مالية الحكومة، والقطاع الخارجي. فيما يتضمن مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار ثلاثة دعامات تضم 11 مؤشرا كميا تتعلق بالحرية الإقتصادية، البنية التحتية، المؤسسات والحكومة الرشيدة.

كما أضاف التقرير أن مؤشر التكامل الإقتصادي بين الدول العربية انتقل من 59.7 بالمائة في 2019 إلى 63.3 بالمائة في 2020. ثم 65.8 بالمائة في السنة الماضية وهو ما يشير إلى درجة كبيرة من التكامل الإقتصادي فيما بينها.

وحول أهم السلع التي تصدرها الدول العربية، أظهر التقرير أن منتجات الوقود المعدني، جاءت في الصدارة لسنة 2021 بـ 601.580 مليون دولار. لتستحوذ بذلك على أكثر من 31 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية. متبوعة بالمعادن الثمينة والاحجار الكريمة بـ 246ر69 مليون دولار. ثم الآلات والتجهيزات الكهربائية والأجزاء المصنوعة منها بقيمة 320 ر48 مليون دولار، البلاستيك والمواد المصنوعة منه ب 975ر42 مليون.

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