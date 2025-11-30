تحضيرًا لـ “كان 2026”.. المنتخب الوطني للسيدات يتعادل وديا أمام كينيا

تعادل المنتخب الوطني للسيدات أمام نظيره الكيني، بنتيجة هدف لمثله في مباراة ودية أقيمت اليوم الأحد بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، في إطار استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

وتمكنت لاعبات “الخُضر” من العودة في النتيجة خلال اللحظات الأخيرة من المواجهة، بعد أداء قوي في الشوط الثاني توج بهدف التعادل، من تسجيل اللاعبة بلومو، في الوقت بدل الضائع.

وأظهرت سيدات “الخُضر” روحًا قتالية عالية طوال أطوار اللقاء، حيث سيطرن على مجرياته في فترات عديدة وخلقن عدة فرص سانحة للتسجيل. غير أن الفعالية أمام المرمى غابت في بعض اللحظات الحاسمة. وتعد هذه المباراة محطة مهمة للمدرب والطاقم الفني بقيادة المدرب فريد بن ستيتي من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبات وتصحيح النقائص قبل المواعيد الرسمية المقبلة.