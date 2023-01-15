تحطم طائرة ركاب في نيبال على متنها 72 شخصا

تحطمت طائرة ركاب في نيبال، صبيحة اليوم الأحد، وعلى متنها 72 راكبا.

أعلن سودارسهان بارتولا متحدث باسم شركة “ييتي” للطيران الأحد، عن تحطم طائرة في النيبال على متنها 72 شخصا. وقال سودارسهان بارتولا لوكالة فرانس برس، إن هناك 68 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم.

كما أضاف أن فرق الإغاثة في طريقها. مشيرا إلى أنه لا معلومات عن ناجيين حتى الآن، قائلاً: “لا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون”. وكشف أن الطائرة تحطمت بين مطاري بوخارا القديم والجديد في وسط البلاد.

وأفاد المسؤول المحلي غورودوتا داكال، أن النيران اندلعت في حطام الطائرة وتحاول فرق الإنقاذ إخمادها. كما تابع أن المسعفين وصلوا إلى المنطقة محاولين إخماد الحريق. مضيفا أن الجهود تتركز أولا على إخماد النيران وإنقاذ الركاب.

وقال المسؤول إن الطائرة ذات المحركين كانت من طراز (إيه.تي.آر72) وتشغلها شركة الخطوط الجوية “يتي” وأقلعت من العاصمة كاتمندو.

وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا كثيفا يتصاعد من موقع التحطم، فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.