تحطم طائرة على متنها 133 راكبا في الصين

أفادت وسائل إعلامية، عربية وغربية، اليوم الاثنين، عن تحطم طائرة على متنها 133 شخصا في الصين. ولم يتم لحد الآن إصدار أي معلومات عن عدد الضحايا.

كما قالت وسائل إعلام صينية، إن طائرة الركاب تابعة لشركة طيران شرق الصين، وقعت في جوانجشي. وتعتبر الطائرة من طراز “بوينغ 737” تابعة للخطوط الجوية الصينية.

وذكرت محطة “سي.سي.تي.في” الحكومية اليوم الاثنين، أن طائرة ركاب تابعة لشركة “تشاينا إيسترن” تحطمت مع عدد غير معروف من الضحايا.

في حين، تحطمت “بوينغ 737″ في الريف بالقرب من مدينة ووتشو في منطقة قوانغشي و”تسبب الحادث بحريق في الجبل”. حسبما ذكر تلفزيون الصين المركزي، كما أضاف أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث.