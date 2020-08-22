تحطّم طائرة شحن جنوب السودان ومقتل جميع ركّابها

تحطّمت طائرة شحن، صباح اليوم السبت، بعد دقائق من إقلاعها من مطار “جوبا” الدولي بعاصمة جنوب السودان مخلّفة نجاة راكب ومقتل جميع من كان على متنها.

ووفق موقع “سبوتنيك” الإخباري، فقد كشف المدير العام لمطار “جوبا”، كور كوال أجيو، بأن طائرة شحن تحطمت في حي “الاستفتاء” بعد دقائق من إقلاعها من المطار.

مؤكدا بأن الطائرة المتحطمة من نوع “Antonov An-26” وهي طائرة شحن تابعة لشركة “South wset aviation” وكانت متجهة إلى مدينتي “واو” و”أويل” وعلى متنها عشرات الركّاب.

وقد تحطمت الطائرة في مزرعة ببلدة “كاميرو” السودانية فيما لم يُعرف السبب بعد، غير أن موقع “سودان بوست” أكد بأن الحادث أسفر عن نجاة راكب ومقتل جميع من كان معه.