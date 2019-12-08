تحفة بقيمة مليار ونصف سنتيم تنتهي ببطن فنان

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بقلم خالد دحماني

إنتهت “تحفة فنية” بقيمة 120 ألف دولار، كانت معروضة بمعرض فني بمدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، في بطن فنان.

وعرضت اللوحة الثمينة، التي أطلق عليها صانعها الإيطالي ماوريتسيو كاتالين “كوميديان”، بصالة عرض بيروتين في معرض آرت بازل في ميامي.

وكانت اللوحة قد بيعت بـ120 ألف دولار، أي ما يقارب مليار ونصف سنتيم، لولا أنّ الفنان الإستعراضي ديفيد داتونا، لم يأكلها، أمس السبت.

وقال داتونا عبر حسابه على “تويتر”: “الفنان الجائع.. أداء فني من تقديمي.. أحب عمل الفنان ماوريسيو كاتلان، وأحب هذا العمل الفني فعلًا.. إنّه عمل مهضوم”.


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