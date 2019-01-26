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تحفيزات مالية لكل جمركي حجز مواد خطيرة ووقف في وجه التهريب

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تحفيزات مالية لكل جمركي حجز مواد خطيرة ووقف في وجه التهريب
بقلم نسرين محفوف

كشف المدير العام للجمارك الجزائرية، باحميد فاروق، عن تقديم تحفيزات مالية لكل جمركي،قام بحجز مواد خطيرة، ووقف في وجه التهريب.

وأكد، اليوم السبت، أن هذا الإجراء، سيحفز عمل الجمركيين، لرقابة أكثر، من جهة، كما سيحمي الاقتصاد الوطني، من جهة أخرى.
من جانب آخر، أشار باحميد، أن الرقمنة، أساس تسهيل الإجراءات الجمركية، كاشفا تطبيق الرقابة الذكية والتحليل الإستباقي للبيانات، لحماية الاقتصاد.
كما سيتم، السنة الجارية، استحداث وحدة بيانات المسافرين، وهذا بارسالها، قبل وصولهم للمراكز الحدودية، مشددا على اهميتها لتسهيل انتقالهم.


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