تحقيقات وبائية ستمس أطفال المدارس

قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي البروفسور كمال صنهاجي، إنه سيتم قريبا توفير عن كشوف لمعرفة نسب الانتشار بين المتحورين في الوسط المدرسي.

وصرح ضيف الصباح للقناة الاذاعية الأولى اليوم الأحد “بالنسبة للوسط المدرسي الذي شهدا انتشارا سريعا للفيروس. يجب أن يكون تشخيص وتحليل تسلسلي ودقيق لمعرفة الفئة والنسبة لأوميكرون ودلتا عند الأطفال. لذلك سوف تتوفر عن قريب الكشوف لمعرفة النسبة بين المتحورين”.

وبخصوص البروتكول العلاجي بالنسبة للأطفال، قال صنهاجي إنه يجب اتخاذ نفس الطريقة والمنهجية المعمول بها. لدى الأشخاص البالغين وبكميات أدوية مضبوطة يحددها أطباء الأطفال.

وأضاف أن نقاشات اللجنة العلمية ستقر بالتدابير فيما يخص تطعيم الأطفال، وتحدد العمر المستهدف ونوع اللقاح. متوقعا صدور قرارات في هذا الشأن قريبا حسب تعبيره.

ويرى صنهاجي أن الإصابة بأوميكرون حاليا ليست خطيرة لأن المناعة المكتسبة بعد العدوى من أوميكرون تحمي من دلتا والمتحورات الأخرى.