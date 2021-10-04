تحقيقات  Pandora pepers تكشف مستور 336 سياسيًا حول العالم

كشفت تحقيقات الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أو ما أطلق عليه أوراق Pandora. عن الأعمال الداخلية لاقتصاد الظل الذي يستفيد منه الأثرياء والسياسيون حول العالم.

تسلط النتائج التي توصل إليها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وشركائه الإعلاميين الضوء على مدى اختراق التمويل السري للغاية للسياسة العالمية. وتقدم رؤى حول سبب عدم إحراز الحكومات والمنظمات العالمية أي تقدم يذكر في إنهاء الانتهاكات المالية الخارجية.

وكشفت ملايين الوثائق المسربة وأكبر شراكة صحفية في التاريخ عن أسرار مالية لـ 35 من قادة العالم الحاليين والسابقين. وأكثر من 330 سياسيًا ومسؤولًا عامًا في 91 دولة وإقليمًا. ومجموعة عالمية من الهاربين والفنانين والقتلة.

وتكشف الوثائق السرية التعاملات الخارجية لملك الأردن ورؤساء أوكرانيا وكينيا والإكوادور ورئيس وزراء جمهورية التشيك. ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.

وتعرض الملفات أيضًا تفاصيل الأنشطة المالية لـ “وزير الدعاية غير الرسمي” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأكثر من 130 مليارديراً من روسيا والولايات المتحدة وتركيا ودول أخرى.

كنوز مخفية كشفتها الوثائق

قصر بقيمة 22 مليون دولار في الريفيرا الفرنسية بصالة بسينما وبركتي ​​سباحة. تم شراؤه من خلال شركات خارجية من قبل رئيس الوزراء الشعبوي لجمهورية التشيك. الملياردير الذي انتقد فساد النخب الاقتصادية والسياسية.

أكثر من 13 مليون دولار محجوز في صندوق مظلل بالسرية في السهول الكبرى بالولايات المتحدة. من قبل سليل إحدى أقوى العائلات في غواتيمالا.

ثلاثة قصور على شاطئ البحر في ماليبو اشتراها ملك الأردن من خلال ثلاث شركات خارجية مقابل 68 مليون دولار. في السنوات التي أعقبت ملأ الأردنيين الشوارع خلال الربيع العربي احتجاجًا على البطالة والفساد.

وحدد تحليل الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين للوثائق السرية 956 شركة خارجية مرتبطة بـ 336 سياسيًا ومسؤولًا حكوميًا رفيعي المستوى ، بما في ذلك قادة الدول ووزراء الحكومة والسفراء وغيرهم. تم إنشاء أكثر من ثلثي هذه الشركات في جزر فيرجن البريطانية.

ما لا يقل عن 11.3 تريليون دولار محتجز “في الخارج”، وفقًا لدراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس في عام 2020. نظرًا لتعقيد وسرية النظام الخارجي، لا يمكن معرفة مقدار هذه الثروة المرتبط بالتهرب الضريبي والجرائم الأخرى. ومقدار الأموال التي تأتي من مصادر مشروعة وتم إبلاغ السلطات المختصة عنها.

باندورا يمس كل ركن من العالم

يكشف تحقيق أوراق باندورا النقاب عن أصحاب الشركات الخارجية والحسابات المصرفية السرية والطائرات الخاصة واليخوت والقصور. وحتى الأعمال الفنية لبيكاسو وبانكسي وغيرهم من الرواد.

من بين الأشخاص المرتبطين بالوثائق السرية بأصول خارجية نجم الكريكيت الهندي ساشين تيندولكار، ومغنية موسيقى البوب ​​شاكيرا. وعارضة الأزياء كلوديا شيفر ورجل عصابة إيطالي يُعرف باسم “ليل ذا فات وان”.

قال محامي تيندولكار إن استثمار لاعب الكريكيت مشروع وتم الإعلان عنه للسلطات الضريبية. وقال محامي شاكيرا إن المغنية أعلنت عن شركاتها التي قال المحامي إنها لا تقدم مزايا ضريبية. وقال ممثلو شيفر إن عارضة الأزياء تدفع الضرائب بشكل صحيح في المملكة المتحدة، حيث تعيش.

وتُظهر وثيقة في أوراق باندورا أن البنوك في جميع أنحاء العالم. ساعدت عملائها على إنشاء ما لا يقل عن 3926 شركة خارجية بمساعدة Alemán و Cordero و Galindo & Lee. وهي شركة محاماة بنمية يقودها سفير سابق في الولايات المتحدة.

ويظهر المستند أن أنشأت الشركة – المعروفة أيضًا باسم Alcogal – ما لا يقل عن 312 شركة في جزر فيرجن البريطانية. لعملاء شركة الخدمات المالية الأمريكية العملاقة مورجان ستانلي.

Baker McKenzie أكبر شركة محاماة في أمريكا تدعم اقتصاد الظل

يسلط تحقيق Pandora Papers الضوء أيضًا على كيفية قيام Baker McKenzie. أكبر شركة محاماة في الولايات المتحدة ، بالمساعدة في إنشاء نظام خارجي حديث. ولا يزال يمثل الدعامة الأساسية لاقتصاد الظل هذا.

استخدمت شركة Baker McKenzie والشركات التابعة لها العالمية خبرة ممارسة الضغط وصياغة التشريعات. لتشكيل القوانين المالية في جميع أنحاء العالم. لقد استفادوا أيضًا من العمل المنجز لأشخاص مرتبطين بالاحتيال والفساد، وفقًا لتقارير الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.

ومن بين الأشخاص الذين قامت الشركة بالعمل من أجلهم القلة الأوكرانية إيهور كولومويسكي. الذي تزعم السلطات الأمريكية أنه غسل ​​5.5 مليار دولار من خلال مجموعة متشابكة من الشركات الوهمية. وشراء المصانع والممتلكات التجارية في جميع أنحاء قلب الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم بيكر ماكنزي إن الشركة تسعى إلى تقديم أفضل النصائح لعملائها. وتسعى جاهدة لضمان التزام عملائنا بالقانون وأفضل الممارسات.

ولم يرد المتحدث الرسمي بشكل مباشر على العديد من الأسئلة حول دور بيكر ماكنزي في الاقتصاد الخارجي. مشيرًا إلى سرية العميل والامتياز القانوني. لكنه قال إن الشركة تجري فحوصات خلفية صارمة على جميع العملاء المحتملين.

إنشاء شركات بالخارج دون ذكر الهوية مقابل بضعة آلاف دولار

مقابل بضع مئات أو بضعة آلاف من الدولارات، يمكن لمقدمي الخدمات الخارجية مساعدة العملاء بإنشاء شركة يظل مالكوها الحقيقيون مخفيين. أو، ربما مقابل 2000 دولار إلى 25 ألف دولار، يمكنهم إنشاء صندوق استئماني. يسمح في بعض الحالات للمستفيدين منه بالتحكم في أموالهم.

تظهر أوراق باندورا أن محاسبًا إنجليزيًا في سويسرا عمل مع محامين في جزر فيرجن البريطانية. لمساعدة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في شراء 14 منزلًا فاخرًا سراً. بقيمة تزيد عن 106 مليون دولار، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وما لا يقل عن 36 شركة وهمية من 1995 إلى 2017.

قال محامو المملكة المتحدة للملك إنه غير مطالب بدفع الضرائب بموجب القانون الأردني. وأن لديه أسباب أمنية وخصوصية لحيازة الممتلكات من خلال شركات خارجية. قالوا إن الملك لم يسيء استخدام الأموال العامة.

تحقيقات باندورا تمس قادة لبنان

في لبنان، تظهر أوراق باندورا أن شخصيات سياسية ومالية بارزة قد أنشأت شركات خارجية.

ومن بين هؤلاء رئيس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي وسلفه حسان دياب وكذلك رياض سلامة محافظ البنك المركزي اللبناني. الذي يخضع للتحقيق في فرنسا بتهمة غسل الأموال.

رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير

تظهر أوراق باندورا أنه في عام 2017، أصبح رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير وزوجته شيري. مالكين لمبنى فيكتوري بقيمة 8.8 مليون دولار من خلال الاستحواذ على شركة جزر فيرجن البريطانية. التي كانت تملك العقار. يستضيف مبنى لندن الآن مكتب Cherie Blair للمحاماة.

تشير السجلات إلى أن شيري بلير وزوجها. الذي عمل دبلوماسياً في الشرق الأوسط بعد تنحيه عن منصب رئيس الوزراء في عام 2007. اشتريا شركة الأوف شور التي كانت تملك المبنى. من عائلة وزير الصناعة والسياحة البحريني، زايد بن راشد.

وزير الاقتصاد البرازيلي باولو جيديس

تكشف أوراق Pandora أن وزير الاقتصاد البرازيلي باولو جيديس أنشأ Dreadnoughts International Group في عام 2014 في جزر فيرجن البريطانية.

عائلة نائب رئيس جمهورية الدومينيكان السابق كارلوس موراليس ترونكوسو

تخلت عائلة نائب رئيس جمهورية الدومينيكان السابق كارلوس موراليس ترونكوسو عن جزر البهاما كملاذ آمن لثروتها.

من أجل ملجئهم الجديد، اختاروا مكانًا على بعد 1600 ميل: سيوكس فولز ، داكوتا الجنوبية.

أظهرت السجلات المسربة أن العائلة أنشأت صناديق استئمانية في ساوث داكوتا للتخلي عن أصول مختلفة. بما في ذلك الأسهم التي كانت تمتلكها في شركة سكر دومينيكية. لم ترد الأسرة على أسئلة حول الأصول المنقولة من جزر البهاما إلى داكوتا الجنوبية.

وتقدم أوراق باندورا تفاصيل حول عشرات الملايين من الدولارات التي تم نقلها من الملاذات البحرية. في منطقة البحر الكاريبي وأوروبا إلى ساوث داكوتا، وهي ولاية أمريكية قليلة السكان أصبحت وجهة رئيسية للأصول الأجنبية.

الولايات المتحدة “المرتع”

باستخدام وثائق من أوراق باندورا، حدد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وواشنطن بوست. ما يقرب من 30 صندوقًا ائتمانيًا مقره الولايات المتحدة مرتبطة بأجانب متهمين شخصيًا بسوء السلوك. أو اتُهمت شركاتهم بارتكاب مخالفات.

الجزائر غائبة والمخزن حاضر

وأظهرت الخريطة التي وضعها صحفيو باندوا، والتي ترصد دول العالم التي اتهم قادتها وسياسيوها بالتهرب الضريبي أن الجزائر غائبة. ويرجع ذلك الى تشديد الرقابة على كل من يحاول تهريب الأموال بطريقة غير قانونية.

فيما أظهر ذات التحقيق أن المخزن يحوز على قادة متهمين بالتهرب الضريبي وإنشاء شركات خارجية بطريقة غير قانونية. على أن يتم الكشف عن أسمائهم لاحقا.