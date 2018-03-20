تحقيق حول كمية الحليب الموزعة شهريا للقضاء على الطوابير

انتهى اللقاء الذي جمع وزير الفلاحة بأصحاب الملبنات بجملة من التوصيات.

وحسب مصادر النهار،فإنّ أصحاب الملبنات ملزمون بوضع ورقة طريق لتتبع الحليب المنتج يوميا.

بالإضافة إلى وضع ورقة الطريق تراقب الحليب المدعم من المصنع وحتى بائع التجزئة.

وهذه الورقة يتم ختمها من طرف الموزع والبائع وتحمل الكمية بالتحديد.

وأضاف نفس المصدر، بأنّ أصحاب الملبنات ملزمون بوضع ورقة الطريق لدى الديوان كل شهر.

وأنّ ديوان الحليب يقرر تزويد المنتج بالبودرة بناء على احترامه لخط التوزيع.

وكذا عدم احترام المنتج لخط التوزيع وتوجيهه لأكياس حليب للمقاهي يحرم الملبنة من البودرة.

وأكّد وزير الفلاحة، أنّ مراقبة خط التوزيع سيكون بالتنسيق مع مصالح التجارة.