الرقم السري :

136291

تحلم بعلاقة زواج متينة لا تتردد واختر هذه العاصمية

نبدأ على بركة الله من العاصمة، ونستهل عروضنا بسيدة محترمة ومتميزة، ناجحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. خصالها رفيعة للغاية، يشهد الجميع بطيبة قلبها، فتأسر كل من يتعامل معها. مرت بتجربة زواج لكنها للأسف انتهت بالطلاق وليس لها أولاد، تبلغ من العمر 45 سنة، عاملة مستقرة بإحدى المؤسسات العمومية.

تتمنى بحول الله تجديد الأمل، والعيش في الحلال إلى جانب زوج يحترمها ويعاشرها تحت لواء المودة والمعروف. رجل شهم يكون من العاصمة أو الولايات المجاورة لها، سنه لا يتعدى 55 سنة، يكون عاملا مستقرا. وحبذا لو يكون لديه سكن خاص، ولا يهم إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد.

الرقم السري :

136292

من يجعلها أميرة على عرش قلبه.. ويفوز بمفاجآت لا تخطر على بال

شابة من البليدة، اتصلت وبكلماتها الجميلة أعربت عن رغبتها في بناء أسرة تحيا في كنفها الدفء والرحمة. هي شابة في غاية الطيبة، مرهفة الإحساس، حنونة للغاية، تبلغ من العمر 42 سنة، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة. عاملة مستقرة بمؤسسة وطنية، وربة بيت ممتازة.

تريد الاقتران على سنة خير الأنام، إلى جانب رجل أمين يحتوي قلبها ويشعرها بالأمان، زوجا يصونها ويحبها بجنون. تعد من جهتها أن تكون زوجة صالحة حسب الدين والأصول، تريده من إحدى ولايات الوسط، سنه لا يتعدى 55 سنة. لا يهم إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد، يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

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الرقم السري :

136254

حسن السيرة والسلوك.. يطلب منك الزواج

بشهادة من حوله، رجل أصيل صادق في حياته، اتصل بنا متوسما خيرا، يتمنى لأن يرتبط في القريب من واحدة من بنات حواء، هو من ولاية معسكر، يبلغ من العمر 37 سنة، عازب كما لم يسبق له الزواج، موظف مستقر في مؤسسة عمومية مرموقة، مكنته من تأمين سكن خاص سيكون عشا لتحقيق أحلامه هو ومن سيختارها شريكة لحياته.

على سنة الله ورسوله الكريم، يرغب في الستر والهناء الجميل، يحلم لأن يدخل القفص الذهبي إلى جانب فتاة صادقة تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز 30 ربيعا، يفضلها عزباء، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

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