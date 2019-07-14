تحويل ملفات كل من عبد الغاني زعلان ومحمد الغازي وعلي طالبي على مجلس قضاء تيبازة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة بتحويل ملفات كل من عبد الغاني زعلان و محمد الغازي على مجلس قضاء تيبازة.

ومثل الوزيران السابقان في القضايا المتعلقة بعدة جنح تتمثل أساسا بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات و تبديد أموال عمومية و سوء استغلال الوظيفة.

مخالفة أحكام التشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج، تبيض الاموال في اطار جماعة اجرامية منظمة.

كما أمر قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة بتحويل ملف عضو مجلس الأمة علي طالبي على مجلس قضاء تيبازة.

وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة أمرا بإيداع المتهمين الحاضرين، و ايداع للمتهيمن الغير حاضرين، بعد استجوابهم.

ومن بين المتهمين غير الحاضرين ، المدير السابق للأمن الوطني الهامل عبد الغاني.