كشفت وزارة الصناعة الصيدلانية، أنه تم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021. تحويل 37 دواء مستورد إلى الإنتاج المحلي في المجالات ذات القيمة المضافة العالية.

حسبما أفاد به بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية. فإن حصيلة اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية كشفت أنه منذ تنصيبها في جانفي الماضي وإلى غاية 31 ماي 2021. تم العمل على توجيه المستثمرين في قطاع الصناعة الصيدلانية نحو المواد ذات القيمة المضافة. حيث تم تحويل 37 دواء مستورد إلى الإنتاج المحلي. يشمل الإستبدال المباشر للإستيراد علاوة على تسجيل 16 بديل حيوي. كما أن الإجراء سمح بتوفير ما يقارب 100 مليون دولار. من خلال إنتاج هذا النوع من الأدوية فقط.

واجتمع الوزير بن باحمد إجتماع عمل مع أعضاء اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية. وأكدت اللجنة أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى لـ 2021 تم معالجة 1377 ملف. منها 1058 منتوج محلي و319 منتوج مستورد.

كما قامت بإعطاء الأولوية لتسجيل 34 تسمية دولية مشتركة جنيسة. ومن البدائل الحيوية منها 27 بديل حيوي وذلك بهدف التخفيف من حالات الإحتكار عبر تفضيل المنافسة من أجل خفض الأسعار والحد من ضغوطات التموين.

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