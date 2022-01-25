تحويل 6 هكتارات من غابة حيدرة إلى مدينة إنتاج سينمائي

طبقا لمرسوم تنفيذي صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية الكائنة بحديـقة الحيوانات والتسليات بحيدرة من النظام الغابي الوطني، بهدف لإنجاز مدينة سينمائية.

وحسب ما جاء في المادة الأولى من المرسوم، فان “الغاء تصنيف قطعة الأرض التابعة لغابة الأملاك الوطنية حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزئر، بإقليم بلدية حيدرة، من النظام الغابي الوطني، يهدف لإنجاز مدينة سينمائية”، حيث تسعى حكومة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، لتطبيق برنامج الرئيس عبد المجيد تبون، والقاضي بتطوير العمل السنمائي الجزائري واستغلاله في خلق مناصب شغل وتحقيق ايرادات مالية من العملة الصعبة، على غرار ما تجنيه العديد من الدول الرائدة في هذا المجال.

وتتوزع قطعة الأرض المشمولة بهذا المرسوم، على مساحة ستة هكتارات، سيتم تحويلها إلى الملكية الخاصة للدولة وفق ما تضمنته المادة الثانية من ذات المرسوم، في حين أكدت المادة الثالثة، تولّي المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، المنشأ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 412 / 21 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1443 والموافق لـ 24 أكتوبر سنة 2021، تسيير قطعة الأرض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”، حيث سيكون المركز مكلفا بانجاز مدينة الإنتاج السينمائي، عبر توفير الديكورات الخاصة بالأعمال التلفزيونية المقرر انجازها، مشترطا – أي المرسوم التنفيذي – ا”لحفاظ على الفضاءات الغابية الموجودة ضمن قطعة الأرض، موضوع هذا المرسوم، وحمايتها”.