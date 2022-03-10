تحويل 7 آلاف مركبة إلى سيرغاز منذ بداية 2022

كشفت الوكالة الوطنية لترقية الطاقة وترشيد إستعمالها، أنه تم تحويل ما يقارب 7000 مركبة إلى غاز البترول المميع-وقود خلال الشهرين الأولين من سنة 2022.

وحسبما أفادت به الإذاعة الوطنية نقلا عن الوكالة، فإن هذه العمليات تندرج ضمن البرنامج الذي بادرت به وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. والرامي إلى تحويل 50000 مركبة. ومن المنتظر أن ينتهي البرنامج خلال شهر نوفمبر القادم حسب الوكالة.

وتشير أول حصيلة للوكالة إلى تحويل 6496 مركبة للخواص. و414 سيارة أجرة إلى غاز البترول المميع-وقود إلى غاية نهاية فيفري أي بمجموع 6910 مركبة. حيث تم إعتماد 573 مركز تحويل موزعين على 56 ولاية بعد مناقصة وطنية. موضحة أن 80 بالمئة منهم تتمثل في المؤسسات المصغرة.

وأشارت الوكالة، أن الدولة قد خصصت غلافا ماليا قيمته 1.75 مليار دج لبرنامج تحويل 50 ألف مركبة إلى غاز البترول “المميع-وقود” من خلال الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والتوليد المشترك ما يمثل مساعدة معتبرة تقدر بـ 35.000 دج للمركبة. ما يعادل 50 بالمئة من تكلفة التحويل الممنوحة لكل مستفيد.

كما كشفت الوكالة عن إطلاق برنامج جديد يخص تحويل 100 ألف مركبة. ورصدت له ميزانية تقدر 2.8 مليار دج . وتتطلع الوزارة إلى بلوغ 1.1 مليون مركبة محولة إلى غاز البترول المميع-وقود في آفاق 2030. مما سيسمح بتقليص إستهلاك الوقود لاسيما البنزين بقرابة 12 مليون طن. أي ما يعادل 11,1 مليون طن مقابل بترول سنويا حسب الوكالة.

من جهة أخرى، أوضحت الوكالة أن تحويل 1.1 مليون مركبة إلى غاز البترول المميع-وقود بحلول 2030. سيسمح أيضا بتقليص الغازات المتسببة في الإحتباس الحراري بـ 20000 طن من ثاني أوكسيد الكاربون سنويا.بالإضافة كذلك إلى تطوير صناعة محلية لصناعة مجموعات التحويل وتطوير شبكات مركبي التحويل ومحطات خدمات غاز البترول المميع-وقود من خلال إستحداث مناصب عمل.