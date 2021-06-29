تخرج الدفعة الـ20 للطلبة الضباط العاملين بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس “باجي مختار”

أشرف اللواء محمد قايدي، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير بأركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، على حفل تخرج الدفعة الـ20. الخاصة بالطلبة الضباط العاملين بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس “باجي مختار” بالرويبة (الجزائر العاصمة). وهذا بعد نيلهم الشهادة الجامعية للطور العلمي الأول وشهادة نجاح في التعليم والتكوين العسكري، بحضور إطارات سامية عسكرية ومدنية.

وأكد المدير العام للمدرسة العقيد موساوي جلول، أن الطلبة المتخرجين “استفادوا على مدار 3 سنوات من تكوين عسكري ميداني”. تابعا “مرفوق بتمارين بيانية وتطبيقية مكنتهم من نيل شهادة التعليم والتكوين العسكري”.

وأبرز جلول في ذات السياق، أن “هذا النجاح تحقق بفضل عزيمة وإصرار الطلبة والمجهودات النوعية التي بذلها الأساتذة المخلصون”. مضيفا “الذين غرسوا في الطلبة روح الفريق، الإبتكار والمبادرة حرصا منهم على بناء شخصية متكاملة للطالب”.

ونوه المتحدث، بـ”الرعاية اللامنقطعة ” التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للمنظومة التكوينية. “ما مكننا– يضيف العقيد– من أداء مهامنا على أكمل وأحسن صورة، مساهمين في ذلك في إعداد وتخريج صفوة من إطارات المستقبل.

وتم تسليم الشهادات للمتفوقين، تلتها مراسم تسليم واستلام العلم بين الدفعة المتخرجة والدفعة الموالية. وبعدها تقدم الطالب المتفوق في الدفعة طالبا الموافقة على تسميتها باسم الشهيد البطل “امحمد قالمي”.