تخرج 5 دفعات بالمدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم للسنة الدراسية 2020-2021

أشرف، اليوم الثلاثاء، قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم اللواء عمار عمراني، على مراسم حفل تخرج خمس دفعات. وهذا على مستوى المدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم “علي شباطي” بالجزائر العاصمة.

ويتعلق الأمر بالدفعة الـ29 لضباط القيادة والأركان، الدفعة 45 لإتقان الضباط، الدفعة الـ3 من ضباط الإتقان بالمراسلة. بالإضافة، إلى الدفعة الـ12 للضباط العاملين تكوين التطبيق. والدفعة 38 للطلبة الضباط العاملين والمتكونة من،الدفعة 9 تكوين مهندس دولة بالدفاع الجوي،والـ8 طلبة ضباط عاملين،تکوين ليسانس مراقب دفاع جوي. والدفعة الـ4 طلبة ضباط عاملين تكوين ليسانس راديو تقني, الدفعة الأولى طلبة ضباط عاملين تكوين ليسانس حرب إلكترونية.

وبعد تفتيش المربعات بساحة الاستعراض من طرف المشرف، ألقى قائد المدرسة اللواء بن بعطوش لطفي كلمة. حيث استعرض فيها المحاور الكبرى للتكوين والمعارف العلمية والعسكرية التي تلقاها المتخرجون من طرف “مدربين مؤهلين وأساتذة أكفاء. داعيا إياهم إلى “بذل أقصى المجهودات دفاعا عن عزة وكرامة هذا الوطن وصونا لأجوائه وحرمة ترابه”.

وتم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين، ثم أعطى اللواء عمار عمراني، موافقته على تسمية الدفعات المجاهد المرحوم شيخي عثمان. ليستمر الحفل باستعراض عسكري قدمته مختلف تشكيلات الدفعات المتخرجة وتميز بالدقة والانسجام الكاملين.

وتم على هامش هذا الحفل، تنظيم أبواب مفتوحة بالمدرسة، خصت مختلف النشاطات الرياضية ومشاريع الطلبة ومعرض للكتاب. وفي الختام قام قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم رفقة قائد المدرسة ومجموعة من الإطارات، بتكريم عائلة المجاهد المرحوم شيخي عثمان. وذلك بحضور المستشار لدى رئيس الجمهورية عبد المجيد شيخي، ليتم بعدها التوقيع على السجل الذهبي للمدرسة.

وولد المجاهد شيخي عثمان يوم 17 مارس 1940 بباتنة، أين تلقى تعليمه في المدرسة الفرنسية ومدرسة جمعية العلماء المسلمين. وعند اندلاع الثورة التحريرية المجيدة، قرر مشاركة إخوانه في الكفاح المسلح والالتحاق بصفوف الثورة بتاريخ ديسمبر 1959.

والتحق المرحوم بالقوات البحرية سنة 1980 وتلقى فيها تكوينا خاصا كما استفاد من تكوينات خارج الوطن. ليتقلد بعدها مناصب قيادية في مختلف هياكل قيادة القوات البحرية. وتوفي المجاهد شيخي عثمان يوم 3 سبتمبر 2020 بعد مسار نضالي ومهني حافل.