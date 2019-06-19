تخرّج الدفعة 18 للطلبة الضباط في التعليم والتكوين العسكريين

تمّ مساء يوم أمس الثلاثاء، بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس الشهيد “باجي مختار” بالرويبة، تخرّج الدفعة 18 للطلبة الضباط العاملين.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، فقد تيمّنت الدفعة، بحمل إسم الشهيد “بصالح عمار”، وهذا بعد نيلهم لشهادة جامعية للطور العلمي الأول وشهادة النجاح في التعليم والتكوين العسكريين.

وقد أشرف على مراسم حفل التخرّج، اللواء شريف زرّاد، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير بأركان الجيش الوطني الشعبي، بحضور السلطات العسكرية والمدنية، وكذا ممثلين عن وسائل الإعلام الوطنية إلى جانب عائلة الشهيد التي تم تكريمها بالمناسبة.