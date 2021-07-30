تخصيص أزيد من 134 ألف هكتار للزارعات الإستراتيجية بولايات الجنوب

أعلن ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية، الكائن مقره بالمنيعة عن تخصيص مساحة تفوق 134.500 هكتار للزراعات الاستراتيجية بولايات الجنوب. بهدف تطوير الزراعات الإستراتيجية والزراعات الصناعية.

وقال المدير العام لديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية سليمان حناشي، أن هذه المساحة المتعلقة بالزراعات الاستراتيجية تتوزع على خمس ولايات بجنوب الوطن “أدرار، تيميمون، المنيعة ، ورقلة وإيليزي”. مؤكدا أن الديوان تلقى 175 ملف للإستثمار في الزراعات الاستراتيجية والصناعة الغذائية. سيما ما تعلق منها بزراعة الحبوب والبذور والسكريات والمحاصيل الزيتية. إضافة إلى الطماطم الصناعية.

وأضاف ذات المتحدث، للإذاعة الوطنية، أن إختيار مكان الزراعات الإستراتيجية يندرج في إطار توجه يهدف إلى إنشاء أقطاب زراعية موجهة للزراعة المكثفة في الجنوب لضمان الأمن الغذائي والتخفيض من فاتورة الإستيراد. والتي يجب تدعيمها من خلال الأنشطة الزراعية الغذائية التحويلية والتعليب قصد إحداث مناصب الشغل لفائدة الشباب بهذه المناطق.

وأشار في ذات السياق، إلى أن تطوير الزراعات الإستراتيجية سيما ما تعلق منها بشعبة زراعة الحبوب، يهدف إلى تحسين ورفع وتأمين إنتاج الحبوب. إضافة الى ضمان الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي والتقليل من فاتورة الاستيراد. ومن أجل تحقيق هذا الهدف والنهوض بالقطاع الفلاحي بجنوب البلاد وجعله قاطرة رئيسية للتنمية. فقد بادرت السلطات العمومية الى تأسيس ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية لإعادة تنشيط القطاع الفلاحي ورفع التحديات. خاصة من خلال تعزيز التسيير والحكامة الجيدة.

وأضاف ذات المتحدث، أن الإنتاج الفلاحي وتحويله تنجم عنه قيمة مضافة. فضلا عن إحداث مناصب شغل لسكان ولايات الجنوب في القطاع الفلاحي والصناعي وتحويل المنتوجات الزراعية. إضافة إلى إمكانيات تسويق الإنتاج في السوق المحلية والتصدير.