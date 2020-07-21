تخصيص أزيد من 43 ألف تاجر للمداومة أيام العيد ونشر أسمائهم على الأنترنت

كشف أحمد مقراني مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة بوزارة التجارة، عن تحديد قائمة التجار المعنيين بالمداومة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك مساء اليوم الثلاثاء.

كما تم تدعيم عدد التجار بمجموعة إضافية هذه السنة، ما يجعل العدد يتراوح بين 43 و 45ألف تاجر ومنتج، ويضم العدد المخابز والبقالات ومحلات الخضر والفواكه بالإضافة إلى منتجي المياه المعدنية.

كما سيتم هذه السنة الإعلان عن قائمة التجار المعنيين بالمداومة يومي العيد ونشرها على الموقع الرسمي لوزارة التجارة، وكذا مواقع المديريات الولائية بالتنسيق مع منظمات وجمعيات التجار وحماية المستهلك.

وحسب مقراني ستسمح العملية بتسهيل توزيع المواد الغذائية الأساسية وضمان توفيرها للمواطن الذي،يمكنه الإطلاع على كل التجار والمحلات المعنية بالمداومة.

من جهة أخرى كشف ذات المسؤول عن إحصاء أزيد من 750 ألف تدخل لأعوان الرقابة التجارية منذ، بداية تفشي وباء كورونا.

وتم تسجيل 55 ألف مخالفة منها 52 ألف ملف تم تحويله للقضاء،للفصل فيها، وتتعلق أغلب المخالفات في عدم إحترام شروط الحجر الصحي وكذلك شروط نقل وتخزين المواد.