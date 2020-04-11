تخصيص نوافد للغة الإشارة ببرنامج “مفاتيح النجاح” على التلفزيون العمومي

أعلنت وزارة التضامن الوطني، اليوم السبت، عن تخصيص نوافذ خاصة بلغة الاشارة في برنامج “مفاتيح النجاح” الخاص بتلاميذ الأطوار الثلاثة على التلفزيون العمومي.

ويأتي ذلك، لفائدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة المعنيين بهذه الامتحانات.

وجاء في بيان للوزارة، أن هذه النوافذ مبرمجة حسب جدول التوقيت التالي:

من السبت إلى الخميس على القناة الاولى والسادسة من الساعة 12:30 إلى 13:00.

ومن الأحد إلى الجمعة على القناة الأمازيغية، من الساعة 16:00 إلى 16:30.

ويوم السبت على القناة الأمازيغية من الساعة 17:00 إلى 18:30.

وسيتم تحميل هذه الدروس على صفحة وزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة على اليوتيوب، يضيف البيان.