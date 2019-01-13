كشف مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة، قدور الهاشمي كريم، عن تخصيص 400 مليون دينار، لاقتناء 21 مليون من لقاح الماشية.

وأورد في تصريح حصري خص به “النهار”، أنه تم طلب 21مليون لقاح، حيث سيصل حوالي 5 إلى 6 ملايين قبل نهاية الشهر.

وأوضح أن الوزارة الأولى، قد منحت تسهيلات لإنجاز صفقة استعجالية لاقتناء اللقاحات، حيث خصص لها مبلغ 400 مليون دينار.

من جانب آخر، أشار أن عدد وفيات الماشية، تراوح بين 2500 و2600، مشيرا أن الأوضاع الجوية وانخفاض درجة الحرارة ساهم في تراجع الوباء.

وأكد أن التعويض سيكون للجميع، سواء مؤمن أوغير مؤمن، فيما ستمنح الأولوية، لمن يملكون محضر معاينة ومحضر إتلاف.