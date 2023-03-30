تخصيص 540 نقطة لبيع المنتجات الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع

كشف المدير العام للديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، كمال بن ضيف، أنه تم تخصيص 540 نقطة بيع. وذلك في إطار توفير المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع. وبأسعار في متناول المستهلكين على مستوى المؤسسات والدواوين التابعة للقطاع.

وأوضح بن ضيف، خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الثانية، أنه تم تحديد الرابط الإلكتروني sook https://souk.madr.gov.dz/#/home . يمكن من خلاله معرفة نقاط البيع مع تحديد الموقع الجغرافي بكل ولايات الوطن.

كا أشار أنه تم توفير على مستوى هذه النقاط أهم المنتجات الفلاحية لاسيما اللحوم الحمراء. اللحوم البيضاء، والحليب ومشتقاته . بالإضافة كذلك إلى الحبوب والبقول الجافة. مبرزا أن هذه المبادرة التي ستكون من المنتج إلى المستهلك نرمي من خلالها إلى خفض أسعار المواد واسعة الاستهلاك .

وفي سياق متصل، أشار كمال بن ضيف إلى أن الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم لديه 4 نقاط في الجنوب ،وواد الفضة في الشلف والنقطة الكبيرة في الشرق بولاية قالمة. إضافة إلى أن منطقة التلاغمة أصبحت اليوم قطبا اقتصاديا كبيرا في انتاج الثوم.

وأضاف يقول في السياق “اليوم يجب ان نفتخر لانه قبل 5 سنوات كنا نقوم باستيراده. إلا أن اليوم أصبح هناك انتاج وفير وبثمن معقول ونحن في طريق الذهاب الى الصناعة التحويلية الفلاحية”.

كما أشار ضيف الثانية إلى أنه في كل ولاية تم توظيف 20 مراقبا رئيسيا يعمل في مديرية المصالح الفلاحية. مهمتهم إعداد تقارير حول كل مايتعلق بقطاع الفلاحة في كل ولاية.

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