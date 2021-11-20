تخصيص 8.67 مليار دينار ميزانية محليات الـ27 نوفمبر 2021

وقع رئيس الجمهورية في الـ 10 من نوفمبر الجاري مرسوم يتضمن تخصيص 8.67 مليار دج. لتغطية نفقات التحضير والتنظيم للإنتخابات المحلية المقررو يوم 27 نوفمبر 2021.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 86 مرسوم رئاسي رقم 21-442 يتضمن تخصيص ميزانية موحهة لتغطية النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم محليات الـ 27 نوفمبر الحالي. ووفق ذالت المرسوم تم تخصيص مبلغ مالي قدر بـ 8.67 مليار دينار. وسيتم هذا المبلغ في ميزانيات تسيير وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وكذا وزارة العدل، بالإضافة إلى وزارة الإتصال.

ووفق ذات المرسوم تشمل هذه الميزانية, مبلغ 7.75 مليار دينار مخصصة لوزارة الداخلية للتكفل بنفقات المصالح اللامركزية التابعة للدولة. وكذا نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

كما خصص مبلغ 380 مليون دينار من ذات الميزانية لوزارة العدل، وأيضا غلاف مالي قدره 540 مليون دينار لوزارة الاتصال وذلك لتغطية نفقات تسيير الإدارة المركزية والمتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات المحلية.

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قال الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن قيمة الجباية المحلية المحصلة ضئيلة جدا مما يستدعي زيادة العمل على تطويرها.

وأضاف الوزير الأول خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2022 أمام أعضاء الشؤون الإقتصادية والمالية لمجلس الأمة. أن حصيلة الجباية المحلية في الجزائر لا تتجاوز ما نسبته 0.06 بالمائة من القيمة الإجمالية للمداخيل الجبائية.

وأشار الوزير الأول في هذا السياق، إلى أن نسبة الجباية المحلية في بعض الدول المتقدمة تتراوح ما بين 10 و 15 بالمائة من القيمة الجبائية الاجمالية. كما دعا الوزير الأول إلى تطوير الجباية المحلية للمساعدة في الرفع من إيرادات الدولة وضمان العدالة الجبائية.

قيمة الصادرات خارج المحروقات تناهز 4 مليار دولار منذ جانفي

وكشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن صادرات الجزائر خارج المحروقات سجلت 4 مليار دولار منذ بداية السنة الجارية.

وخلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2022 أمام أعضاء الشؤون الإقتصادية والمالية لمجلس الأمة. كشف بن عبد الرحمان، أن صادرات الجزائر غير النفطية منذ الفاتح جانفي 2021 وإلى غاية الأسبوع الماضي بلغت 4 مليار دولار.

وكانت صادرات الجزائر خارج المحروقات بلغت بنهاية السداسي الاول من السنة الجارية 2.2 مليار دولار.

وقد شرع الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الخميس في تقديم عرض حول مشروع قانون المالية لسنة 2022. أمام أعضاء لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية لمجلس الأمة.

وستقوم لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية على ضوء هذا العرض بإعداد تقريرها التمهيدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2022، ليعرض لاحقا في جلسة علنية ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون.

يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا يوم الأربعاء على المشروع مع إدراج عدة تعديلات.