تخص الباحثين والمبتكرين الشباب.. فتح باب الترشح لنيل هذه الجائزة العلمية المرموقة

أعلنت الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات من مدينة قسنطينة عن فتح باب الترشح لمسابقة نيل جائزتها الكبرى الموسومة “جائزة الباحث الشاب”.

ويأتي هذا في إطار مهامها الرامية الى دعم إنتاج المعرفة وتشجيع البحث العلمي والابتكار.

ومن أجل إعطاء الفرصة لجميع الباحثين والمبتكرين الشباب الراغبين في الترشح للفوز بهذه الجائزة. طلبت من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساعدتهم ومرافقتهم لنشر هذه الدعوة في المؤسسات المعنية الموضوعة تحت وصاية الدائرة الوزارية. ليتسنى لأكبر عدد من الباحثين الشباب الترشح لنيل هذه الجائزة العلمية المرموقة.

للمزيد من المعلومات يرجى من الراغبين في الترشح زيارة موقع الأكاديمية عبر الرابط التالي:. https://prixacademie.aast.dz