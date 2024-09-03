تخص هذه الفئة من الأساتذة.. الشروع في عملية التعاقد

أصدرت عدد من المؤسسات الجامعية إعلانات خاصة بالشروع في عملية تعاقد حاملي الماجستير والدكتوراه، لتدريس عدد من المقاييس على مستوى الكليات التابعة لجامعة التكوين المتواصل.

وتخص هذه المقاييس الدروس التطبيقية أو الأعمال الموجهة. أو حتى المحاضرات، حسب عدد المناصب الشاغرة في كل مقياس وتخصص.

وفي هذا الصدد أصدرت جامعة التكوين المتواصل فرع باب الزوار. بيانا أكدت من خلاله حاجتها إلى أساتذة متعاقدين شرط أن يكون المعنيين متحصلين على شهادتي ماجستير أو دكتوراه(علوم-ل أم دي).