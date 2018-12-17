تخفيضات بـ50 بالمائة على أسعار تذاكر الرحلات الجوية الجزائرية إلى الجنوب

إستفادت الوكالات السياحية، من تخفيضات بـ50 بالمائة في أسعار التذاكر باتجاه الجنوب وذلك من أجل الترويج للسياحة بها.

وحسب ما أكده المكلف بالإعلام على مستوى الجوية الجزائرية، أمين اندلسي، في تصريح حصري للنهار فإن 90 بالمائة من الرحلات نحو الجنوب حجوزاتها كاملة.

وأوضح ذات المتحدث، أن الجوية الجزائرية لجأت إلى تعزيز برنامج الرحلات نحو الجنوب بخط “الجزائر – عين قزام- تمنراست”.

مضيفا أن أسعار التذاكر نحو الجنوب، مدروسة وتتحكم فيها عوامل عدة كبعد المسافة والمناخ كالعواصف الرملية التي تأثر على محركات الطائرات.

مشيرا إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن المسافة بين “الجزائر و بشار” أبعد من الجزائر فرنسا ،مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار .