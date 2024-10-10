تخفيضات ضريبية عند التنازل عن هذه السكنات 

تضمّن قانون المالية لسنة 2025، تخفيضات ضريبية تصل إلى 50 بالمائة. تتعلق بالسكنات الاجتماعية المتواجدة في بناية جماعية.

وحسب ما أقرته مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025، تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منه. تستفيد من تخفيض ضريبي قدره 50 من المائة، التنازلات عن السكنات المتواجدة في بناية جماعية التي تشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي.

كما يطبق معدل مخفض يحدد بـ 5 من المائة إذا التزم المكلف بالضريبة بإعادة استثمار مبلغ فائض القيمة المحقق، في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة التي تلي تلك التي تم فيها التنازل.

ويقصد هنا بـ “إعادة الاستثمار”، اكتتابٌ يتحقق عن طريق شراء أسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة. وفي حال عدم احترام التزام إعادة الاستثمار في الأجل المحدد. تتم المطالبة بإعادة الفارق بين مبلغ الضريبة المفترض تسديده وذلك الذي تم دفعه. مع تطبيق زيادة بنسبة 25 من المائة.