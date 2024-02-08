تخفيضات مغرية على سيارات فيات 

كشف وكيل العلامة الإيطالية للسيارات “فيات” الجزائر اليوم الخميس عن تخفيضات في أسعار مختلف مركباتها.

ووفقا لـ ” فيات الجزائر ” أن هذ التخفيضات في الأسعار ستدخل حيز الخدمة بداية من الفاتح فيفري 2024.

كما أن هذه التخفيضات جاءت بعد الأحكام الضريبية الجديدة التي أقرتها السلطات المعنية.

وستسمح للزبائن بالاستفادة من التخفيضات على غالبية طرازات فيات المتوفرة في الجزائر.

وشملت التخفضيات 5 موديلات وهي:

فيات 500 X : بسعر 3395.000 دج

فيات تيبو سيدان: 2955.000 دج

فيات دوبلو: 3149.000 دج

فيات سكودو: 3719.000 دج

فيات دوكاتو : 3979.000 دج