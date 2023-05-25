تخفيض معدل التوجيه لحاملي البكالوريا.. وزير التعليم العالي يحسم الجدل

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أنه لا يمكن تخفيض معدل التوجيه لحاملي البكالوريا.

وأضاف بداري، خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، وحول مقترح خفض معدل التوجيه لحاملي البكالوريا من الولايات الجنوبية في بعض التخصصات. أن “شهادة البكالوريا موحدة وببرنامج موحد وطنيا. وأن أي تغيير على ذلك يشبه استحداث فئتين من الطلبة. وهو ما يخلق خللا في التوجيه ونوعيته”.

من جهة أخرى، جدّد وزير التعليم العالي استعداد مصالحه لدعم الحرية الأكاديمية. واستحداث تخصصات جديدة على مستوى المؤسسات الجامعية. بشرط أن تقدم إضافة لمتطلبات المجتمع بغية تحقيق الرفاهية.