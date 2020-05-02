تخفيف الحجر الصحي في بريطانيا اعتبارا من 26 ماي

ستقوم الحكومة البريطانية، بتخفيف إجراءات الحجر الصحي السارية، وذلك مع حلول 26 ماي الجاري، حسب صحيفة “صن” البريطانية.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر في ديوان رئيس الوزراء بوريس جونسون، أنه يطرح في 7 ماي، خطة الحكومة على الجمهور.

وستسمح السلطات للمواطنين بمغادرة بيوتهم بحرية، وستسمح بفتح غالبية المحلات التجارية التي تم إغلاقها خلال الحجر الصحي.

ولكن الخبراء يحذرون، من أنه سيكون صعبا على الحكومة إقناع المواطنين، بأن خطر فيروس كورونا المستجد، قد تراجع بشكل كبير.

كما يخشى بعض أعضاء الحكومة البريطانية، من أن إلغاء الحجر بشكل مبكر، قد يتسبب بموجة ثانية من الوباء.