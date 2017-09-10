أعلنت دولة قطر ، اليوم الأحد، عن تدابير جديدة لتسهيل دخول الجزائريين والمغاربة إلى أراضيها، وذلك بمنحهم التأشيرة مباشرة عند الوصول.

حسب بيان للداخلية القطرية حصل عليه “النهار أون لاين”، فإنّ الأمر يتعلق بتدابير جديدة تخص الجزائريين والمغاربة.

وجرى التأكيد أنّ مواطني الجزائر والمغرب سيحصلون على تأشيرة الدخول فور الوصول إلى أحد مداخل قطر.

ويشترط على الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول، أن يكونوا من حاملي تصريح الإقامة أو التأشيرة سارية لعدد من الدول.

ويتعلق الأمر بالمملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، وبلدان اتفاقية شنجن أو دول مجلس التعاون الخليجي.

وحسب البيان، يتيح هذا الإعفاء والذي سيبدأ تطبيقه من الجمعة القادم (15 سبتمبر) للزوار المؤهلين الحصول على إخطار سفر إلكتروني.

ويكون ذلك عبر تعبئة طلب عبر الإنترنت قبل السفر بـ48 ساعة على الأقل عبر طريق الموقع الالكتروني

وعند تعبئة الطلب، يجب على المتقدمين تحميل حجز الفندق وتذكرة العودة أو تذكرة لرحلة متابعة وصورة من جواز السفر، يثبت أنه ساري المفعول 6 أشهر على الأقل.

وبهذه الخطوات يحق للمسافرين المؤهلين، الحصول على تأشيرة لدى الوصول إلى قطر، وتكون صالحة لمدة 30 يوماً.

وتسمح لهم بالبقاء حتى 30 يوماً خلال زيارة واحدة، مع إمكانية التمديد لـ30 يوماً أخرى من داخل قطر.

وفي حالة مغادرة الزائر، فيتوجب على المسافر التقديم مرة أخرى على إخطار سفر إلكتروني في حال رغبته بالعودة لدولة قطر.

وستكون المدة الممنوحة 30 يوما أخرى.

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