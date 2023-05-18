تدابير صارمة لمحاربة السمسرة في أسعار السيارات الجديدة

كشف المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية مهدي عميروش أنه سيتم اتخاذ تدابير إدارية صارمة للحد من ظاهرة السمسرة في أسعار السيارات الجديدة.

وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، قال عميروش “إن وزارة الداخلية ستتخذ عدة اجراءات من بينها المصادقة على المعاملات التجارية بإشراك وزراء القطاعات المعنية للحد من ظاهرة المضاربة.”

وأضاف المسؤول ذاته:” المواطن ضحية للمضاربة وعليه عدم الإنسياق والثريت إلى غاية تدعيم السوق بسيارات جديدة خلال هذه السنة.”

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.