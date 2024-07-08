تدابير هامة لمحاربة ظاهرة الحيوانات الضالة بالجامعات

شددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة محاربة ظاهرة الحيوانات الضالة لا سيما الكلاب منها في المؤسسات والأحياء الجامعية.

وجاء في تعليمة للوزارة، إن هذه الوضعية، ولاشك، تشكل مصدر خطر على صحة مرتادي المرفق العمومي للتعليم العالي، من خلال ما يمكن أن تخلفه من اعتداءات، أو ما قد يمنتج عنها من أمراض.

وطالبت الوزارة، اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل وضع حد لظاهرة انتشار الحيوانات الضالة في فضاءات المؤسسات الجامعية، وتطهيرها نهائيا منها، ومنع تجددها. والتنسيق في حالة الضرورة مع المصالح المعنية في إقليم الولاية للقيام بهذه العملية.